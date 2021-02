Häfner und Kastening verlieren gegen Ex-Club Hannover

Hannovers Ilija Brozovic und Melsungens Kai Häfner (l-r.) in Aktion. Foto: Swen Pförtner/dpa

Hannover (dpa) – Die beiden Handball-Nationalspieler Kai Häfner und Timo Kastening haben mit ihrem Club MT Melsungen das Prestigeduell bei ihrem früheren Verein TSV Hannover-Burgdorf verloren. Die Niedersachsen besiegten die Hessen am Donnerstagabend in einer Nachholpartie des 9. Bundesliga-Spieltags mit 31:23 (17:15). Kastening (8 Tore) und Häfner (6 Tore) waren an alter Wirkungsstätte die erfolgreichsten Werfer ihres Teams. Noch häufiger traf in der ZAG-Arena nur Hannovers Jóhan Hansen mit zehn Treffern.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-596599/2

