Hadag reduziert Angebot in der Wintersaison

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Fährlinienbetreiber Hadag verringert das Angebot in der Wintersaison. Die Direktlinie 66 (Landungsbrücken-Finkenwerder) fährt während der Wintersaison nicht, teilte der städtische Betreiber mit. Auf der Linie 68 (Teufelsbrück-Airbus) fahren dienstags bis freitags am Nachmittag zwei Schiffe statt drei.

Der Sprecher der Hadag-Muttergesellschaft Hochbahn begründete den Schritt mit abnehmender Kundennachfrage während der Wintersaison und der Verfügbarkeit des Personals. Die Wintersaison hat am Mittwoch begonnen und endet laut Hadag üblicherweise Ende März.

Die Hadag betreibt Fährlinien und Anleger entlang der Elbe und im Hafen. Unter anderem verbindet das Verkehrsunternehmen die Landungsbrücken mit der Elbphilharmonie. Die Hadag betreibt laut Mitteilung 28 Schiffe.