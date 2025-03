Hadag-Fähren fahren nach Warnstreik wieder

Ein Warnstreik bei der Hadag endete am Samstagmorgen. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der zweitägige Warnstreik von Mitarbeitern der Hadag-Fähren hat am Morgen geendet. Die App des Hamburger Verkehrsverbunds zeigt an, dass die Fähren fahren. Die Hadag betreibt Fährlinien und Anleger entlang der Elbe und im Hafen. Unter anderem verbindet das städtische Unternehmen die Landungsbrücken mit der Elbphilharmonie. Zu dem Warnstreik hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) anlässlich von Verhandlungen über einen neuen Haustarifvertrag aufgerufen. Die Hadag kritisierte das.

Warnstreik bei Stadtreinigung dauert am Samstag an

Ein Warnstreik von Mitarbeitern der Hafenverwaltung HPA sollte ebenfalls am Morgen enden. Die zeitweise Arbeitsniederlegung von Beschäftigten der Stadtreinigung dauert am Samstag an, Müllabfuhr, Straßenreinigung und Sperrmüllabholung seien davon betroffen.

Anlass der Aktionen bei der HPA und der Stadtreinigung sind die Verhandlungen über einen Tarifvertrag im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die dritte Verhandlungsrunde hat am Freitag in Potsdam begonnen und soll am Sonntag enden. Verdi fordert unter anderem acht Prozent mehr Geld als bislang für die Beschäftigten und drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber wiesen das als nicht finanzierbar zurück.