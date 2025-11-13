Hackerangriff auf Hamburger Miniatur-Wunderland

Hamburg (dpa/lno) –

Das Miniatur-Wunderland in Hamburg ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. «Es ist Schadcode in ein Modul unseres Online-Ticketbuchungssystems eingeschleust worden», sagte eine Sprecherin der Touristenattraktion in der Speicherstadt auf Nachfrage. Zunächst hatten die Plattform «Cybernews.com» und der NDR berichtet.

Die Betreiber der größten Modelleisenbahn der Welt waren von einem Kreditkartenunternehmen über die Attacke informiert worden, bei der Kundendaten abgefangen wurden. Aktuell gibt es laut Miniatur-Wunderland keine Rückmeldungen über entstandene Schäden. Das Unternehmen habe Sicherungsmaßnahmen an den Servern durchgeführt.

Das Miniatur-Wunderland ist 2001 von den Brüdern Frederik und Gerrit Braun gegründet worden. Allein im Jahr 2024 besuchten fast 1,6 Millionen Menschen die Modelllandschaft mit vielen bekannten Sehenswürdigkeiten im Kleinformat.