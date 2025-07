Hacker legen Internetseite der S-Bahn Hannover lahm

Zu viele Seitenaufrufe brachten die Internetseite der S-Bahn in Bedrängnis. (Archivfoto) Sina Schuldt/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Die S-Bahn Hannover ist erneut Ziel eines Hackangriffs geworden. Am Nachmittag habe eine Überlastungs-Attacke die Internetseite für rund zwei Stunden lahmgelegt, bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. «Grund dafür waren zu viele Anfragen in zu kurzer Zeit.» Zuvor hatte die «Hannoversche Allgemeine» berichtet.

«Unsere IT hat starke Filter aktiviert, die die Stabilität der Webseite schnell wieder herstellen konnten», so der Sprecher. «Insgesamt sollte die Webseite für die meisten Nutzer wieder reibungslos funktionieren.» Bereits am 9. Juli war es zu einer ähnlichen Attacke gekommen. Auch damals hatten zu viele externe Aufrufe zur Überlastung der Internetseite der S-Bahn geführt.