Habeck erklärt Wahlkampf noch nicht für beendet

Hamburg (dpa/lno) –

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck hat seine Parteianhänger rund 48 Stunden vor Beginn der Stimmauszählung der Bundestagswahl noch einmal zu letzten Anstrengungen aufgefordert. Die Grünen hätten bislang an rund 1,35 Millionen Haustüren geklingelt und um Stimmen geworben, sagte Habeck am Abend bei seiner letzten großen Wahlkampfveranstaltung in Hamburg. Nun sei es sicher möglich, bis zur Wahl auch noch an insgesamt 1,5 Millionen Türen zu klingeln, sagte er in der Fischauktionshalle vor Hunderten begeisterten Parteianhängern.

Habeck: Union vertritt Bierdeckelpolitik der 1990er Jahre

Habeck appellierte an SPD-Anhänger, diesmal die Grünen zu wählen, da die Partei von Kanzler Olaf Scholz mit mindestens zehn Prozentpunkten Verlusten rechnen müsse und «nicht kraftvoll für ihre Inhalte verhandeln» werde.

Die Union wiederum vertrete eine «Bierdeckelpolitik» der 1990er Jahre, mit der keine Politik für die 2030er Jahre gemacht werden könne. Mit Blick auf die Linken, die zuletzt in Umfragen großen Zuspruch erhielten, sagte Habeck: «Das Ziel von Politik darf und sollte nicht sein, in der Opposition zu sein. Wir müssen die Dinge doch jetzt versuchen, zu verändern.»

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte, die Vereinigten Staaten von Amerika seien stets an der Seite Deutschlands gewesen. Sie wisse nicht, ob das so bleibe. «Wenn andere Staaten sagen: „My country first“, sagen wir: „Europe United“.»

Habeck sagte, die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und die Bundestagsabstimmung zur Migration mit den Stimmen der AfD seien ein fundamentaler Angriff der autoritären Kräfte auf die Werte Deutschlands und Europas gewesen. «Das ist Zeitenwende 2.0», sagte Habeck.

Mehr als 59 Millionen Bundesbürger zur Bundestagswahl aufgerufen

An diesem Sonntag sind mehr als 59 Millionen Bundesbürgerinnen und -bürger aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Umfragen sehen die Union klar vorn, gefolgt von der AfD auf Platz zwei. SPD und Grüne liegen annähernd gleichauf dahinter.

Eine Woche später sind dann in Hamburg gut 1,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, eine neue Bürgerschaft zu wählen. Bei der einzigen Landtagswahl in diesem Jahr sehen Umfragen die SPD klar vorn, dann folgen die Grünen. Die CDU liegt demnach auf Platz drei. SPD und Grüne regieren in Hamburg seit 2015 gemeinsam.