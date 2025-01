Habeck: Debatte im Bundestag war körperlich kaum zu ertragen

Hamburg (dpa) –

Für Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck war der Streit im Bundestag um die Migrationspolitik nach eigenen Worten nur schwer erträglich. Bei einer Vorstellung seines neuen Buches «Den Bach rauf» in Hamburg sagte er: «Vielleicht mache ich einen Schlenker noch mal ganz kurz zu der Plenardebatte heute im Bundestag, die für mich fast körperlich kaum zu ertragen war, weil nämlich genau das passiert ist, was eigentlich nicht passieren soll, dass wir auf einmal richtig zwei Lager hatten.»

Vorher habe es auch wilde Debatten über Atomkraft und Sozialpolitik gegeben, aber diese hätten immer «im demokratischen Raum» stattgefunden. «Die AfD war nicht Teil des Debattenzentrums», sagte Habeck. Am Freitag sei es zum ersten Mal wirklich anders gewesen. Das Parlament sei zweigeteilt gewesen. «Wir haben so ein bisschen amerikanische Verhältnisse, da gibt es zwei Lager und dazwischen ist wenig Raum zusammenzukommen.» Seine Idee von Politik sei genau das Gegenteil. Am Ende einer Debatte müsse sich ein breiter Konsens finden.

«Du lass‘ dich nicht verhärten»

Habeck las aus seinem Buch auch eine Stelle, an der es um eine Gedenkstunde des Bundestags zum Aufstand am 17. Juni 1953 in der DDR ging. Damals hätten AfD-Abgeordnete gegen den Festredner gepöbelt. Er habe darum nicht die Nationalhymne mitsingen können. «Ich wollte nicht mit der AfD singen», las Habeck vor. Er habe aber an die Zeilen des Liedermachers Wolf Biermann (88) gedacht, der damals auf der Zuschauertribüne gesessen habe: «Du lass‘ dich nicht verhärten in dieser harten Zeit.» Unmittelbar nach dem Zitieren des Liedes begrüßte Habeck den Liedermacher im Publikum des Hamburger Literaturhauses. «Wolf, schön, dass du da bist! Gebrauche deine Zeit!»