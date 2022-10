Habeck berät über «grüne» Wasserstoff-Technologie

Hamburg (dpa) –

Vor der Übergabe der ersten Wasserstoff-Testlieferung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) an den Kupferhersteller Aurubis ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit dem Industrieminister der Emirate, Sultan Al Jaber, zusammengekommen. Gemeinsam mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) berieten sie am Freitag im Hamburger Rathaus über Möglichkeiten, mit «grünem» Wasserstoff künftig auf fossile Brennstoffe in der industriellen Produktion zu verzichten.

Bei der ersten Testlieferung aus den VAE handelt es sich noch um sogenannten blauen Wasserstoff, der nicht wie der «grüne» mit erneuerbarer Energie erzeugt wird, sondern mit Erdgas. Den Wasserstoff wird Aurubis für Testläufe zur klimaneutralen Umstellung der Kupferdrahtproduktion einsetzen. Die feierliche Übergabe der Testlieferung sollte am Freitagabend erfolgen.

Der von der Abu Dhabi National Oil Company gelieferte Wasserstoff wurde in Form des Wasserstoffderivats Ammoniak verschifft und war im September von der Hamburger Hafen und Logistik AG umgeschlagen worden. Im Vergleich zu Wasserstoff lässt sich Ammoniak einfacher, effizienter und kostengünstiger speichern und transportieren. Für die Umwandlung in Ammoniak wird ebenfalls Energie gebraucht.

Deutschland will die Umstellung von konventionellem Erdgas auf mit Ökostrom hergestellten «grünen» Wasserstoff beschleunigen und mit den Lieferungen den wachsenden Bedarf decken. Habeck hatte Mitte März während seiner Reise in die Golfregion mehrere Kooperationen zum Aufbau einer Wasserstoffwertschöpfungskette zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet.