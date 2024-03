Habeck bei Wasserstoffkonferenz in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Im Rahmen einer deutsch-kanadischen Wasserstoff-Partnerschaft trifft Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag (10.00 Uhr) in Hamburg mit einer hochrangigen Delegation aus dem nordamerikanischen Partnerland zusammen. Gemeinsam mit dem kanadischen Energieminister Jonathan Wilkinson und dem Premier der Provinz Nova Scotia, Tim Houston, sowie Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) nimmt er an einer Wasserstoff-Konferenz in der Handelskammer teil.

Ziel dieser ersten Konferenz nach Unterzeichnung des Wasserstoffabkommens im August 2022 ist die Vernetzung von Projektentwicklern aus Kanada und potenziellen Händlern und Abnehmern aus Deutschland.

Bei einem Besuch des Kupferherstellers Aurubis steht zudem die industrielle Nutzung von Wasserstoff in der Produktion im Mittelpunkt. Anschließen wollen in Anwesenheit der Regierungsvertreter das Energieunternehmen Mabanaft und ein US-Unternehmen eine Zusammenarbeit bei Wasserstoffproduktion und -handel in und mit Kanada vereinbaren.

Nach den Plänen der Regierungen in Berlin und Ottawa soll der Export von Wasserstoff von Kanada nach Deutschland im kommenden Jahr beginnen. Im Transformationsprozess hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft spielt auf Basis erneuerbarer Energien produzierter «grüner» Wasserstoff eine Schlüsselrolle.