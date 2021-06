«Habe höhere Ambitionen»: Augustinsson will Werder verlassen

Werders Ludwig Augustinsson steht auf dem Platz. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Der schwedische Nationalspieler Ludwig Augustinsson will seinen Verein Werder Bremen nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga verlassen. «Ich habe höhere Ambitionen, als in der zweiten Liga zu spielen», sagte der 27 Jahre alte Linksverteidiger am Freitag bei einer Pressekonferenz des schwedischen Teams kurz vor Beginn der Fußball-EM. «Ich möchte in einer Top-Liga auf hohem Niveau spielen und ich denke, dass ich das noch viele Jahre tun werde.»

Augustinsson ist vertraglich noch ein Jahr an Werder gebunden. Von einem Verkauf des Schweden würden aber auch die Bremer profitieren, da der finanziell schwer angeschlagene Verein gerade nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga dringend Transfereinnahmen benötigt. Augustinsson wird immer wieder mit Clubs aus der englischen Premier League in Verbindung gebracht. Nach Bremen kam er vor vier Jahren von dem dänischen Spitzenclub FC Kopenhagen.

