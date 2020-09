Guth kritisiert Ausschlussdrohung und will neue Fraktion

Hannover (dpa/lni) – Nach dem Platzen der niedersächsischen AfD-Fraktion hat die bisherige Vorsitzende Dana Guth ein mögliches Parteiausschlussverfahren durch den Bundesvorstand als politische Spielchen bezeichnet. Der Bundesvorstand selber gebe mit seinen Gremien kein leuchtendes Beispiel für Einigkeit ab, sagte Guth am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. «Das Angebot von unserer Seite steht ganz klar, mit sieben bürgerlich-konservativen Abgeordneten eine neue Fraktion zu gründen.» Am Vortag hatten Guth sowie die Abgeordneten Stefan Wirtz und Jens Ahrends nach einem Führungsstreit die Fraktion verlassen und deren Bruch ausgelöst.

Wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch erfuhr, will der Bundesvorstand der Partei am nächsten Mittwoch in Berlin über mögliche Parteiordnungsverfahren beraten. Der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, appellierte an den Bundesvorstand, ein Parteiausschlussverfahren gegen Guth in Gang zu setzen. «Da reagiere ich erstmal gar nicht drauf», sagte Guth, verwies aber zugleich auf die zahlreichen Ausschlüsse und Spaltungen, die es auch in anderen Fraktionen der Partei gegeben habe.

Wichtig sei, als Fraktion im Landtag in Hannover vertreten zu sein, sagte Guth. Wenn es mit sieben Abgeordneten gelinge, eine neue Fraktion zu gründen, poche sie nicht auf den Vorsitz. «Ich persönlich hänge nicht an meinem Posten.» Die AfD ist mit neun Abgeordneten im Landtag vertreten, mit zwei von ihnen schließt Guth eine weitere Zusammenarbeit aus.