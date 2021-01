Guter Vorverkauf für Landesgartenschau 2022

Für die Landesgartenschau 2022 sind nach Angaben der Veranstalter bereits fast 3000 Dauerkarten verkauft worden. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Bad Gandersheim (dpa/lni) – Für die Landesgartenschau 2022 in Bad Gandersheim sind nach Angaben der Veranstalter bereits fast 3000 Dauerkarten verkauft worden. Das übertreffe die Erwartungen, sagte Geschäftsführer Thomas Hellingrath am Freitag. Der ermäßigte Vorverkauf für die Dauerkarten dauere nur noch bis zum 31. Januar. Die Landesgartenschau in der Stadt im Kreis Northeim soll vom 14. April bis 9. Oktober 2022 stattfinden, erwartet werden 450 000 Besucher. Bad Gandersheim verspricht dafür vier von Wasser durchzogene Parkbereiche mit prächtigen, farbenfrohen Pflanzungen, Themengärten und einer wilden Auenlandschaft entlang der Gande.

