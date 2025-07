Enttäuschung für Olympia-Zweite Wickler/Ehlers zum EM-Start

Düsseldorf (dpa) –

Svenja Müller und Cinja Tillmann sind bei der Beach-Volleyball-EM erfolgreich in ihre Mission Titelverteidigung gestartet. Dagegen erlebten die Olympia-Zweiten Clemens Wickler und Nils Ehlers zum Auftakt des Turniers im Düsseldorfer Rochusclub gegen Javier und Joaquin Bello aus England eine Enttäuschung.

Gegen die in Spanien geborenen Zwillingsbrüder unterlagen die beiden Vorjahres-EM-Zweiten aus Hamburg mit 19:21, 19:21 und müssen am Donnerstag in ihrem Pool gegen die Schweizer Yves Haussener und Julian Friedi gewinnen, um die Chance aufs Achtelfinale zu wahren.

Europameisterinnen ohne Probleme

Am Vormittag hatten die ebenfalls in Hamburg trainierenden Svenja Müller und Cinja Tillmann in ihrem ersten Spiel wenig Mühe, um zu einem souveränen 21:10, 21:13 gegen die Spanierinnen Maria und Marta Carro zu kommen.

Die Europameisterinnen des Vorjahres spielen am Donnerstag in ihrer Gruppe gegen die Schweizerinnen Anouk und Zoé Vergé-Depré. Die Siegerinnen der Partie ziehen als Gruppensieger direkt ins Achtelfinale ein. Die Schwestern Vergé-Depré hatten ebenfalls ihr erstes Spiel gewonnen.

Ebenfalls mit einem deutlichen Erfolg stieg das neu formierte Duo Linda Bock und Louisa Lippmann in die EM ein. Sie ließen den Litauerinnen Monika Paulikiene und Aine Raupelyte beim 2:0 (21:7, 21:16) keine Chance und können mit einem weiteren Sieg am Donnerstag gegen Clémence Vieira und Aline Chamereau aus Frankreich direkt in die Runde der letzten 16 einziehen.

Gastgeber Deutschland mit zwölf Paaren dabei

Bei der EM wird im Modified Poolplay gespielt. Die Teams werden in den acht Gruppen nach Setzposition eingeordnet. Das als Gruppenerster gesetzte Duo spielt gegen die Nummer vier, die Nummer zwei gegen die drei.

Die Sieger der beiden Partien spielen dann um den Gruppensieg und den direkten Sprung ins Achtelfinale. Der Gruppen-Zweite und -Dritte spielen in der Runde der letzten 24 um die anderen zwölf Achtelfinalplätze. Gastgeber Deutschland ist bei dem Turnier mit zwölf Paaren vertreten.