Gutachten entscheidet über Haus am Brodtener Ufer

Nur noch ein Wanderweg trennt das ehemalige Jugendfreizeitheim «Haus Seeblick» von der Abbruchkante des Brodtener Ufers in Lübeck-Travemünde. Wegen der Einsturzgefahr darf das Haus seit rund einem Jahr nicht mehr genutzt werden und steht leer. Georg Wendt/dpa

Travemünde (dpa/lno) –

Dem ehemaligen «Haus Seeblick» auf dem Brodtener Steilufer in Lübeck-Travemünde droht das endgültige Ende. Nur noch wenige Meter trennen das Backsteinhaus von der Abbruchkante des bis zu 20 Meter hohen Ufers. Deshalb steht das Haus, das zuletzt von der Jugendorganisation «Die Falken» als Jugendfreizeitheim genutzt wurde, seit fast einem Jahr leer. Im Februar 2024 hatte die Bauaufsicht der Stadt Lübeck der Organisation die Nutzung mit sofortiger Wirkung untersagt.

Die «Falken» hatten das 1919 erbaute Haus im Jahr 2011 übernommen. Damals war die Abbruchkante nach deren Angaben noch rund elf Meter entfernt. Deshalb plante die sozialistische Jugendorganisation, das Haus abzureißen und ein Stück weiter landeinwärts ein neues Holzhaus zu errichten. Doch diese Pläne scheiterten.

In der Folgezeit haben die «Falken» das Haus an einen Privatmann aus dem Kreis Plön verkauft, der nicht genannt werden will. Er möchte es offenbar weiterverkaufen, die Immobilie wurde mehrere Monate lang auf einem Kleinanzeigenportal zum Kauf angeboten – mit dem Hinweis, dass erhebliche Investitionen gegen zukünftiges Abrutschen notwendig seien.

Zukunft des Hauses ist ungewiss

Die Stadt hat die weitere Nutzung jedenfalls an Auflagen geknüpft. «Die Bauordnung hat den Eigentümer aufgefordert, einen Nachweis zur weiteren Nutzbarkeit unter Angabe der prognostizierten Nutzungsdauer des Gebäudes und der Standsicherheit der Böschung zu erbringen», sagte die Pressesprecherin der Stadt, Nicole Dorel. Das Gutachten sei vom Antragsteller in Auftrag gegeben worden, die Ergebnisse werden im Frühjahr 2025 erwartet. Vom Ergebnis des Gutachtens hänge auch ab, ob das Haus abgerissen werden müsse, sagte Dorel.

«Zur Erstellung des Gutachtens ist es nötig, das Gelände über eine Winterperiode zu beobachten. Der Eigentümer hat gegenüber der Bauaufsicht zu verstehen gegeben, dass derzeit eine Nutzung des Gebäudes nicht stattfindet» sagte Dorel.

Zuvor hatten die «Lübecker Nachrichten» berichtet.