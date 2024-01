Gut 17.600 Bläserinnen und Bläser kommen zum Posaunentag

Hamburg (dpa/lno) –

Beim Evangelischen Posaunentag Anfang Mai in Hamburg werden mehrere Tausend Musikerinnen und Musiker erwartet. Nach dem offiziellen Anmeldeschluss für den Deutschen Evangelischen Posaunentag stehe nun fest, dass 1596 Posaunenchöre mit 17.651 Teilnehmenden aus ganz Deutschland in die Hansestadt kommen, teilten die Veranstalter am Donnerstag in Hamburg mit. «Unsere Erwartungen haben sich mehr als erfüllt und wir sind dankbar für diese lebendige Resonanz der Posaunenchöre des evangelischen Posaunendiensts in Deutschland», sagte Landesposaunenwart Daniel Rau dazu laut Mitteilung.

Der Posaunentag findet in diesem Jahr vom 3. bis zum 5. Mai in Hamburg statt. Neben dem Eröffnungsgottesdienst auf der Moorweide beim Bahnhof Hamburg-Dammtor, den Eröffnungskonzerten in den Hamburger Kirchen, einer Serenade auf der Jan-Fedder-Promenade an der Elbe und dem Schlussgottesdienst im Stadtpark sind zahlreiche Platzkonzerte im Rahmen der Konzertreihe «von überall und mittenmang» geplant.

Der Deutsche Evangelische Posaunentag findet alle acht Jahre statt. Zuletzt trafen sich die Blechbläserinnen und Blechbläser 2008 in Leipzig und 2016 in Dresden. Schirmherr des christlich-musikalischen Großereignisses ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Veranstalter ist der Evangelische Posaunendienst in Deutschland (EPiD), der auch der Dachverband aller evangelischen Posaunenchöre in Deutschland ist.