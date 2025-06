Gummersbach holt Handballer Smits aus Flensburg

Von Flensburg nach Gummersbach: Der Niederländer Kay Smits will nach gesundheitlichen Problemen wieder durchstarten. Jan Woitas/dpa

Gummersbach (dpa/lnw) –

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat den niederländischen Rückraumspieler Kay Smits vom Ligakonkurrenten SG Flensburg-Handewitt verpflichtet. Der 28-Jährige hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Nach dem Wilhelmshavener HV, dem SC Magdeburg und Flensburg ist Gummersbach für Smits der vierte Verein in Deutschland.

Smits hatte in der Vergangenheit mit einer Herzmuskel-Entzündung zu kämpfen, musste zwischenzeitlich mehrmals pausieren. «Wir wollen ihn behutsam aufbauen, damit er wieder zu alter Form findet», sagt Gummersbachs Trainer Gudjon Valur Sigurdsson. Smits freut sich auf die neue Herausforderung: «Nach zwei Jahren in Flensburg bin ich bereit für einen Neustart in Gummersbach und freue mich darauf, mit diesem ambitionierten Team etwas Besonderes aufzubauen», sagt er laut Vereinsmitteilung.

Gummersbach hat die Europapokal-Qualifikation verpasst

«Ich freue mich unglaublich, dass wir Kay für den VfL Gummersbach begeistern konnten und er in den nächsten Jahren unser Trikot tragen wird», sagt der VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler. «Mit Kay bekommen wir einen absoluten Weltklassespieler, der nicht nur in der Bundesliga, sondern auch international schon seine Qualitäten gezeigt hat.»

2023 gewann Smits mit Magdeburg die Champions League und 2024 mit Flensburg die European League. Der VfL Gummersbach hat die Qualifikation für einen Europapokal-Wettbewerb in der abgelaufenen Saison allerdings verpasst.