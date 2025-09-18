Guido Maria Kretschmer bekommt eigenen Podcast

Hamburg (dpa/lno) –

Modedesigner und TV-Moderator Guido Maria Kretschmer (60) startet mit «feinstoff» seinen ersten eigenen Podcast. Ab dem 25. September erscheint jeden Donnerstag eine neue Folge mit persönlichen Geschichten, Gedanken und Gesprächen mit Gästen, teilte seine PR-Agentur mit. «Warum jetzt noch ein Podcast? Weil ich schon lange wusste, dass dieses Medium zu mir passt – aber ich wollte warten, bis es sich wirklich richtig anfühlt. Und weil ich einfach unglaublich gern spreche, im Austausch mit Menschen bin und ihre Geschichten liebe», sagte Kretschmer.

Eigenes Podcast-Studio zuhause

Der Podcast biete «echte, diverse Gespräche ohne Skript» und schaffe Raum für Nähe, Offenheit und Austausch mit der Community, hieß es weiter. In Solo-Folgen widme sich der durch die Vox-Styling-Show «Shopping Queen» bekannte Designer thematischen Schwerpunkten, die er etwa im Dialog mit einer Stimme aus dem Off reflektiert. Ergänzend dazu gibt es Episoden mit Persönlichkeiten aus Medien, Musik, Kultur, Mode, Politik. Aufgenommen wird der Podcast im eigens eingerichteten Studio in Guidos Zuhause.