Guido Gärtner ab März neuer Intendant der Philharmoniker

Bremen (dpa) –

Der Musiker Guido Gärtner wird von März 2024 an neuer Intendant der Bremer Philharmoniker. «Es ist eine große Aufgabe und eine, die ich auch mit Demut angehe», sagte der 45-Jährige bei der Vorstellung am Mittwoch. «Die Bremer Philharmoniker sind ein Orchester mit großer Tradition und Perspektive.» Gärtner ist aktuell an der Bayerischen Staatsoper tätig.

Gärtner studierte Violine an der Hochschule für Musik in Berlin und in den USA. Seit 2008 ist er Mitglied im Bayerischen Staatsorchester, seit 2012 dort auch Geschäftsführer der Konzert GmbH. Seit 2020 leitet er zudem das hauseigene Klassiklabel «Bayerische Staatsoper Recordings».

«Ich bin sehr glücklich, dass wir mit Guido Gärtner einen versierten Musiker und gleichwohl erfahrenen wie engagierten Orchestermanager als neuen Intendanten für die Bremer Philharmoniker gewinnen konnten», sagte Kulturstaatsrätin und Aufsichtsratsvorsitzende Carmen Emigholz (SPD). Nach dem Weggang des langjährigen Intendanten Christian Kötter-Lixfeld im Herbst 2022 war Wolfgang Fink für eine Spielzeit als Interimsintendant eingesprungen.