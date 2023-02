Güterzug erfasst Auto an Bahnübergang: Fahrerin ausgestiegen

Rastede (dpa/lni) –

Ein Güterzug hat an einem Bahnübergang in Rastede (Landkreis Ammerkand) ein unbesetztes Auto erfasst. Die 72 Jahre alte Autofahrerin habe noch rechtzeitig vorher aussteigen können, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Die Frau war wegen starken Nebels zu früh abgebogen – nicht auf eine Straße, sondern auf ein Gleis. Dort hatte sie sich laut Polizei festgefahren. Ihr Wagen erlitt den Angaben zufolge einen wirtschaftlichen Totalschaden.