Günther: Zusammenhalt macht Gesellschaft widerstandsfähig

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat die Menschen im Land zum Zusammenhalt aufgerufen. «Ein starker Zusammenhalt macht unser Land nicht nur lebenswerter, er macht unsere Gesellschaft widerstandsfähiger», sagte der CDU-Politiker zum Jahreswechsel. «Daraus kann Zuversicht wachsen: Aus dem Wissen, dass wir Herausforderungen nicht wegschieben, sondern anpacken. Vor allem, weil wir es gemeinsam tun.»

Regierungschef wünscht Glück, Gesundheit und Zuversicht

Günther wünscht den Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern neben Glück und Gesundheit auch Zuversicht für das neue Jahr. «Mir ist bewusst, dass das zurzeit nicht so einfach ist, denn wir alle spüren: Die Welt ist unruhiger geworden.» Er nannte den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die wachsenden Sorgen vor Hacker-Angriffen, vor gezielten Falschinformationen, vor Störungen und Spionage, die den Alltag treffen können. «Das verunsichert. Und es wäre falsch, diese Sorgen kleinzureden.»

Doch genauso falsch wäre es nach Überzeugung des Ministerpräsidenten, sich davon lähmen und entmutigen zu lassen. «Bereiten wir uns und unser Land lieber gemeinsam gut vor. Damit solche Störversuche ins Leere führen und uns weniger beeinträchtigen.»

Sicherheit beginnt im Alltag

Dazu gehörten ein starker Zivilschutz, ein verlässlicher Bevölkerungsschutz und eine wachsame, moderne Sicherheitsarchitektur. Das Land stärke daher Polizei, Verfassungsschutz und Cyberabwehr und investiere in die Fähigkeit, Krisen gemeinsam zu bewältigen. Sicherheit beginne dabei im Alltag, mit guter Bildung, mit bezahlbarem Wohnen, mit sozialer Stabilität und mit dem Gefühl, dass wir aufeinander achten, ist Günther überzeugt.

Ausblick auf Schleswig-Holsteins 80. Geburtstag

Der Regierungschef lenkte den Blick auch auf das 80-jährige Bestehen Schleswig-Holsteins, das 2026 gefeiert werde. «Das ist ein schöner Anlass, um dankbar zurück und zugleich mit Mut nach vorn zu blicken. Denn unser Land war immer dann am stärksten, wenn wir zusammengerückt sind», so Günther. «Deswegen danke ich allen, die sich Tag für Tag im Beruf, in der Nachbarschaft und im Ehrenamt für andere einsetzen.»