Günther zu EU-Wahl: Ein richtig gutes Ergebnis für die CDU

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sieht in den ersten Prognosen zum Ergebnis der Europawahl ein «richtig gutes Ergebnis» für die CDU. «Wir sind in Deutschland mit Abstand die stärkste Kraft, wir haben 30 Prozent geholt», sagte der CDU-Politiker bei der Wahlparty seiner Partei in Kiel. Dies sei im Prinzip genauso viel, wie alle Ampel-Parteien zusammen geholt hätten – und das sei ein massiver Vertrauensverlust der amtierenden Bundesregierung.

Es gebe derzeit allerdings noch keine Wahlergebnisse aus Schleswig-Holstein, von daher könne der Trend im Land bisher nicht eingeschätzt werden. «Was wir abschätzen können, ist, dass wir offenkundig eine deutlich gestiegene Wahlbeteiligung haben, auch im Verhältnis zur letzten Europawahl», erklärte Günther. Dass so vielen Menschen Europa wichtig sei, sei ein wichtiges Ergebnis.

Es sei allerdings eine «bittere Pille», dass die AfD so stark abgeschnitten habe. Die Partei habe unverblümt gegen Europa Stimmung gemacht. «Es ist natürlich weiter Aufgabe von allen demokratischen Parteien, hier auch immer wieder deutlich zu machen, wie wichtig Europa ist», so Günther. Und dafür gibt es derzeit auch eine deutliche Mehrheit der Wählerinnen und Wähler.

Den Prognosen zufolge steigert sich die Union leicht auf 29,5 bis 30 Prozent (2019: 28,9). Die AfD erreicht mit 16 bis 16,5 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis bei einer Europawahl (11), das allerdings niedriger ausfällt als zwischenzeitliche Umfragewerte. Die SPD sackt ab auf 14 Prozent (15,8) – es ist ihr schlechtestes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl überhaupt. Die Grünen rutschen ab auf 12 bis 12,5 Prozent (20,5). Fast unverändert bleibt die FDP bei 5 Prozent (5,4). Die Linke landet bei mageren 2,8 bis 3 Prozent (5,5) – ihr schlechtestes Ergebnis bei Europawahlen. Die Partei BSW erreicht aus dem Stand 5,5 bis 6 Prozent.