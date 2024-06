Günther würdigt Verdienste von Soldatinnen und Soldaten

Kiel (dpa/lno) –

Zum ersten Veteranentag am Samstag hat sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) für mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung für ehemalige sowie aktive Soldatinnen und Soldaten stark gemacht. Der erste Veteranentag in Deutschland sei ein wichtiges Zeichen, um die oft schwierigen und lebensgefährlichen Einsätze sowie den Dienst in der Bundeswehr angemessen zu würdigen, sagte Günther am Freitag. «Wir haben die Bedeutung der Bundeswehr in Deutschland in der Vergangenheit nicht ausreichend anerkannt und das, was deren Angehörige für unsere Gesellschaft und jede und jeden Einzelnen von uns leisten.»

Der Alltag für Soldatinnen und Soldaten habe sich durch die veränderte globale Bedrohungslage in den vergangenen Jahren spürbar gewandelt, sagte Günther. «Der Dienst in der Bundeswehr verdient daher umso mehr Anerkennung und Respekt.» Es ginge um Wertschätzung. «Viele Soldatinnen und Soldaten wurden im Einsatz verletzt, traumatisiert oder sogar getötet. Das dürfen wir niemals vergessen und müssen immer wieder daran erinnern.»

Nach Angaben der Staatskanzlei sind zum Veteranentag vom kommenden Jahr an bundesweit Veranstaltungen geplant. Der Norden will sich an den Planungen beteiligen. Mit einem Nationalen Veteranentag am 15. Juni sollen künftig jedes Jahr aktive und frühere Soldaten der Bundeswehr für ihren Dienst gewürdigt werden. Eine große Mehrheit der Abgeordneten des Bundestages hatte Ende April für den von den Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP sowie der oppositionellen Union gemeinsam eingebrachten Antrag gestimmt, der ein sichtbares Zeichen für Wertschätzung zum erklärten Ziel hat.