Günther würdigt friesische Kultur bei Biikeempfang auf Föhr

Kiel/Föhr (dpa/lno) –

Mit Blick auf den traditionellen Biikeempfang des Friesenrates in Oldsum auf Föhr hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident die Rolle der Minderheiten im Land hervorgehoben.«Schleswig-Holstein ist ohne seine nationalen Minderheiten nicht denkbar», sagte Daniel Günther (CDU). Die friesische Volksgruppe bereichere die Kultur und mache das Land vielfältiger. Das Biike-Brennen zeige dies eindrucksvoll und locke jedes Jahr zahlreiche Menschen aus ganz Deutschland nach Nordfriesland, um die friesische Kultur zu erleben.

«Die friesische Kultur und die friesische Sprache mit all ihren Dialekten gehören fest zu unserem Land», betonte Günther. Sie stärken das Heimatgefühl, bewahren altes Wissen und erzählen die Geschichten hinter Bräuchen und Traditionen. Das nördlichste Bundesland habe erkannt, welch wertvollen Schatz die nationalen Minderheiten und Volksgruppen darstellen.

Deshalb setze sich die Landesregierung besonders dafür ein, diese Sprachen, Traditionen und Kulturen zu erhalten und zu fördern. «Ich bin dankbar und sehr stolz, dass wir in Schleswig-Holstein zu einem gleichberechtigten Miteinander der Mehrheit mit den nationalen Minderheiten gefunden haben», erklärte der Ministerpräsident. «Wir können heute als Deutsche, Dänen, Friesen und Sinti und Roma friedlich in einer Gesellschaft zusammenleben.»

Biike als nordfriesisches Nationalfest

Die Biike gehört zu den Frühlingsfeuern und gilt als klassisches Winteraustreibungsfeuer beziehungsweise Fastnachtsfeuer. Der Termin war bis ins 19. Jahrhundert flexibel, immer wieder gab es jedoch Streit mit Geistlichen, wenn manches Feuer noch nach Beginn der Fastenzeit entzündet wurde. Im Dezember 2014 wurde das Biikebrennen in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Das friesische Wort Biike bedeutet so viel wie Bake oder Feuerzeichen. Biikefeuer werden mittlerweile, angeregt durch C.P. Hansen, durchweg am 21. Februar entzündet, dem Vorabend des Petritages. Die Biike ist der einzige gesamtnordfriesische Brauch und gilt vielen Friesen als «Nationalfest».