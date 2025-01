Günther wirbt für Merz als Kanzler

«Du bist genau der Richtige, Friedrich», sagte Daniel Günther in Richtung Friedrich Merz in Flensburg. Christian Charisius/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins CDU-Chef und Ministerpräsident Daniel Günther wirbt für Friedrich Merz als Kanzler. Die Frage sei doch, welche Persönlichkeit Deutschland wieder nach vorn bringen könne, sagte er beim Wahlkampfauftakt seiner Partei in Flensburg. Solle das jemand sein, mit dem man nett am Küchentisch reden könne, oder jemand, der nicht nur über Führung rede, sondern auch führen könne, sagte Günther vor rund 1.000 Zuhörern. «Du bist genau der Richtige, Friedrich.»

Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hatte einen Wahlkampf an deutschen Küchentischen angekündigt und die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, ihn an ihre Küchentische einzuladen und ihm zu erzählen, was sie im Alltag umtreibt.

«Diesen Wahlkreis wollen wir den Grünen wegnehmen»

Ziel sei, dem Land wieder mehr Zuversicht zu geben und in Schleswig-Holstein alle Wahlkreise direkt zu gewinnen, sagte Günther. Gerade auch in Flensburg: «Diesen Wahlkreis wollen wir den Grünen wegnehmen.» Bei der vergangenen Bundestagswahl hatte Habeck das Direktmandat geholt.

Merz arbeitete sich in seiner etwa einstündigen Rede unter anderem an der Ampel und insbesondere an Habeck ab. Den größten Kurswechsel brauche Deutschland in der Wirtschaftspolitik. «Ich kann es ihnen in Flensburg nicht ersparen zu sagen, die Gesichter dieser Krise heißen Olaf Scholz und Robert Habeck.» Die Wirtschaft gehe wegen der Bürokratie in die Knie – wegen der Energiepolitik. In Brüssel, etwa bei den Ministerräten, habe sich Habeck zu wenig sehen lassen. Dann brauche man sich nicht darüber zu wundern, wenn Deutschland praktisch keinen Einfluss mehr in Europa habe.