Günther will neue Bildungsministerin vorstellen

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will seine neue Bildungsministerin am Nachmittag in Kiel vorstellen. Bekannt ist bislang nur, dass es wieder eine Frau sein wird. Gehandelt werden im Norden mehrere Namen, darunter auch der von Bildungsstaatssekretärin Dorit Stenke. Sie ist eine von mehreren Möglichkeiten.

Notwendig wird der Wechsel im Kabinett, weil die langjährige Bildungsministerin Karin Prien (CDU) nach Berlin gewechselt ist. Sie gehörte seit 2017 dem Kabinett von Günther an. Als Bildungsministerin wird sie nun Teil der neuen schwarz-roten Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU). Prien ist stellvertretende CDU-Landeschefin und seit 2022 zudem stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU.