Günther will mit CDU mit Abstand stärkste Kraft werden

Neumünster (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will mit seiner CDU mit Abstand stärkste Kraft bei der Landtagswahl am 8. Mai werden. «Wir können alle optimistisch sein», sagte Günther am Freitagabend auf einer parteiinternen Wahlkampfveranstaltung in Neumünster. Die Umfragen stimmten optimistisch. Aber: «Wahlen gewinnt man nicht mit Selbstzufriedenheit.» Deshalb werde er in den kommenden Wochen 60 Wahlkampftermine wahrnehmen.

Unterstützung erhielt die Union am Freitagabend vom Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. «Man merkt, dass eine gute Grundstimmung da ist», sagte der Bundestagsfraktionschef. Die Landesregierung in Kiel arbeite erfolgreich. Er setze auf Rückenwind für die Landtagswahl eine Woche später in Nordrhein-Westfalen.