Günther will Kilian als Generalsekretär der CDU

Kiel (dpa/lno) –

Der CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther hat seiner Partei den Landtagsabgeordneten Lukas Kilian als künftigen Generalsekretär vorgeschlagen. «Er ist die absolut perfekte Besetzung, um dieses wichtige Amt auszuüben», sagte Günther am Donnerstag in Kiel. Kilian solle für die Partei etwas unbefangener sprechen als er dies als Ministerpräsident könne. Kilian selbst kündigte an, «ich werde Klartext-General sein». Er wolle die Union noch familienfreundlicher aufstellen und Denkanstöße geben. «Es geht nicht darum, ein Hau-Drauf-General zu sein.» Ende Januar will der Landesvorstand laut Günther Kilian zur Wahl vorschlagen. Diese ist für den Parteitag am 5. Oktober geplant.