Günther will 2027 noch einmal in Schleswig-Holstein antreten

Rendsburg (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will zur Landtagswahl 2027 noch einmal als Spitzenkandidat seiner Partei antreten. Er regiert im nördlichsten Bundesland seit 2017, zunächst in einer Koalition mit FDP und Grünen, seit der Wahl 2022 mit den Grünen.

Er möchte «gerade in diesen stürmischen Zeiten den Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern Sicherheit, Orientierung und Optimismus geben», sagte der Regierungschef in Rendsburg bei der Klausurtagung der Fraktion. «Auch nach der Landtagswahl 2027 möchte ich an der Spitze der Landesregierung stehen.» Günther betonte, aus seiner Sicht tue ein Ministerpräsident, wie er es sei, der CDU in diesen Zeiten gut. Der 52-Jährige ist auch Landesvorsitzender der CDU im nördlichsten Bundesland.