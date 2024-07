Günther: Wahl von der Leyens wichtiges Zeichen

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat die Wiederwahl von Ursula von der Leyen (beide CDU) als Präsidentin der EU-Kommission begrüßt. «Es freut mich sehr, dass sie in ihrem Amt bestätigt und mit breiter Unterstützung aus der Mitte des Parlaments erneut an die Spitze der EU-Kommission gewählt wurde», sagte Günther. Es sei ein wichtiges Zeichen, dass die demokratischen Kräfte zusammengestanden und sie gemeinsam gewählt haben.

«Europa steht vor vielfältigen Herausforderungen, die die Kommission jetzt anpacken kann und die bei Ursula von der Leyen mit ihrer langen politischen Erfahrung, ihrer Verbindlichkeit und ihrer engagierten, zupackenden Art in den richtigen Händen liegen», sagte Günther. Er habe die EU und die Kommission in den vergangenen Jahren bei den für Schleswig-Holstein wichtigen Themen an der Seite des Landes gewusst.

Von der Leyen erhielt bei der Wahl rund 56 Prozent der möglichen Stimmen und wird damit für weitere fünf Jahre an der Spitze der EU-Kommission stehen.