Günther verteidigt Verschärfung der Corona-Regeln

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die jüngsten Verschärfungen der Corona-Auflagen in einigen Kreisen verteidigt. «Ein Stufenplan bedeutet auch, dass die Maßnahmen bei steigenden Zahlen wieder verschärft werden. Deshalb haben wir in drei Kreisen, in denen die Inzidenz über 100 liegt, die Notbremse gezogen», sagte der CDU-Politiker in einem Interview des «Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags» (Samstag). Er appellierte erneut an die Bürger, Kontakte zu reduzieren, um nach Ostern keine steigenden Corona-Zahlen zu haben. Er warnte: «Zwei Drittel aller Infektionen entstehen bei privaten Treffen.»

Günther nannte die bei der Pandemiebekämpfung inzwischen umstrittene Ministerpräsidentenkonferenz zwingend notwendig. Allerdings sollten die Sitzungen in Präsenz und nicht als Videokonferenz stattfinden, um im geschützten Raum diskutieren zu können – ohne dass gleich vermeintliche Beschlüsse über die Nachrichtenticker laufen. «Die Handys werden abgegeben, und anschließend präsentieren wir gemeinsam die Ergebnisse. Das würde dazu beitragen, Vertrauen zurückzugewinnen», sagte der Ministerpräsident.

