Günther verteidigt Öffnungskurs in Corona-Pandemie

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holsteins, steht vor dem Impfzentrum Husum. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Köln (dpa) – Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat den Lockerungskurs bei den Corona-Regeln verteidigt. «Wir sind jetzt schon umsichtig und haben jeden Öffnungsschritt sorgsam überlegt», sagte der CDU-Politiker am Freitag in der Sendung «Frühstart» bei RTL/ntv. «Wir sind bei den Öffnungen bisher nicht zu weit gegangen, sodass das absolut verantwortbar ist. Wir sind vorsichtig und vorbereitet und daher schützen wir uns vor einer Situation wie in Großbritannien.»

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hatte die Länder zuvor dazu aufgefordert, zu prüfen, ob die Lockerungen nicht zu weit gingen. Er rechne damit, dass sich die Delta-Variante in Deutschland noch schneller ausbreiten werde als bisherigen Varianten, sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). In Großbritannien breitet sich die in Indien entdeckte Delta-Variante rapide aus und treibt trotz hoher Impfquote die Zahl der Neuinfektionen in die Höhe.

Ministerpräsident Günther verwies mit Blick auf die Urlaubssaison darauf, dass nur Urlauber mit einem Negativ-Test in sein Bundesland einreisen dürften. «Dadurch habe ich keine Sorgen, dass sich die guten Zahlen verändern werden.»

