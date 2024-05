Günther: «Vermutlich auch bald auf Tiktok anzutreffen»

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, bei einem Fototermin nach einem Interview in seinem Büro in der Staatskanzlei. Christian Charisius/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther wird bald wohl auch im sozialen Internet-Netzwerk Tiktok vertreten sein. «Wir dürfen dort den Extremisten und Radikalen nicht den Raum überlassen und müssen als Demokratinnen und Demokraten auch Flagge zeigen», sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben). «Also werde ich vermutlich auch bald auf Tiktok anzutreffen sein.» Dort seien Millionen junge Menschen, die vor allem über dieses Netzwerk erreichbar seien.

Auf die AfD angesprochen, auch wegen bevorstehender Kommunalwahlen, vertrat Günther eine klare Haltung: «Niemand, der für die CDU in Verantwortung ist, kann sich damit rausreden, dass er oder sie nicht wüsste, was bei uns gilt: Man trifft mit der AfD keine Absprachen und strebt keine Mehrheiten an.»

Vor dem Hintergrund des Fernsehduells des CDU-Spitzenkandidaten zur Thüringer Landtagswahl, Mario Voigt, mit dessen AfD-Konkurrenten Björn Höcke sprach sich Günther gegen entsprechende Duelle in seinem Bundesland und auf Bundesebene aus: «Ich selbst würde der AfD eine solche Bühne nicht bieten. Aber in Schleswig-Holstein ist die Situation auch eine ganz andere als in Thüringen. Auf Bundesebene sollten wir das nicht tun.»