Günther: Verantwortungsvoll mit Schuldenpaket umgehen

Kiel (dpa/lno) –

Ministerpräsident Daniel Günther will mit Hilfe des Schuldenpakets zusätzliche Investitionen in Schleswig-Holstein anschieben. «Dieser Aufbruch darf aber nicht bedeuten, dass wir in einen Goldrausch verfallen», sagte der CDU-Politiker am Vormittag in einer Regierungserklärung. Die Landesregierung wolle besonnen und verantwortungsvoll mit Hilfe der neuen Länder-Regelung zur Schuldenbremse Impulse setzen. «Gerade weil wir die Erfahrung gemacht haben, wie Zinslasten einen Haushalt erdrücken können.» Das Land werde deshalb weiter den Haushalt konsolidieren.

Das nördlichste Bundesland kenne den eigenen Sanierungsstau, sagte Günther. «Dafür wollen wir die Mittel nutzen und die in den letzten Jahren angestoßenen

Investitionen mit Hilfe des Bundes noch schneller umsetzen.» Über das Sondervermögen Infrastruktur könne die Landesregierung für erhebliche zusätzliche Investitionen sorgen und Grundlagen für nachhaltiges Wachstum schaffen.

Sicherheit

Günther verwies auf die veränderte geopolitische Lage. Frieden sei keine Selbstverständlichkeit. «Wir erleben hier ganz konkret die Auswirkungen der hybriden Kriegsführung – wir sehen sie Tag für Tag auf der Ostsee.» Die Zeiten- und Sicherheitswende sei auch eine immense wirtschaftliche Chance. «Für unsere Resilienz duldet die Modernisierung des Landes keinen Aufschub. Deutschland hat in den vergangenen Jahren an Wirtschaftskraft verloren – und in vielen Bereichen auch den Anschluss.»

Das Land müsse dringend Straßen, Schienen und Brücken sanieren, sagte Günther. «In Schleswig-Holstein müssen beispielsweise die A20, unsere Häfen und viele weitere Vorhaben unter diesem Blickwinkel als strategische Infrastruktur neu bewertet werden.»

Der Staat werde insgesamt mehr als 1 Billion Euro an Schulden aufnehmen, sagte Günther. «Die Bürgerinnen und Bürger erwarten nach dieser tiefgreifenden Entscheidung, dass Bund und Länder schnell liefern und sich spürbar etwas ändert. Wenn wir die Dinge jetzt anpacken, können wir damit auch bereits verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen und Deutschland wieder auf Kurs bringen.»