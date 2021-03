Günther spricht von «realistischen Öffnungsschritten»

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich zufrieden über die geplanten Öffnungsmöglichkeiten in der Corona-Pandemie geäußert. Bund und Länder hätten sich auf einen «echten Perspektivplan» mit «realistischen Öffnungsschritten» verständigt, sagte Günther in der Nacht zum Donnerstag in Kiel nach stundenlangen Beratungen der Regierungschefs. Gelockert werden auch im Norden die Kontaktregeln.

Am Donnerstag im Landtag will sich Günther nach vorherigen Beratungen der Jamaika-Koalition darüber äußern, wie im Norden ab Montag mit dem Einzelhandel umgegangen wird. Froh zeigte sich der Regierungschef darüber, dass künftig für Öffnungsschritte eine Inzidenz von 50 Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100 000 Einwohner entscheidend ist – und nicht wie bisher der Wert 35.

