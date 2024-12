Günther sieht Schleswig-Holsteins als Modellregion

Kiel (dpa/lno) –

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will mit seiner schwarz-grünen Regierung eine nachhaltige Entwicklung des Landes mit wirtschaftlicher Stärke verbinden. «Unsere Politik setzt darauf, dass Schleswig-Holstein ein Ort der Ideen und Innovationen ist und in mancher Hinsicht auch ein Modell für ein nachhaltigeres, smarteres, dynamischeres Deutschland», sagte Günther am Vormittag in einer Regierungserklärung im Landtag. Die Voraussetzungen dafür seien besser als oft dargestellt.

«Wir haben nicht nur mit zwei Küsten einen geografischen Vorteil, der uns Zugang zu den Weltmeeren verschafft. Wir sind außerdem das Land der erneuerbaren Energien und ein wichtiger Standort für die Technologien der Zukunft», sagte Günther. Notwendig seien Entschlossenheit, Gestaltungsanspruch und ein positiver Blick auf die Zukunft. «Das ist es, was diese Regierung verbindet.» Günther regiert seit 2022 mit einer Koalition aus CDU und Grünen. Die Legislatur ist halb vorbei. Der Landtag wird 2027 neu gewählt.

Günther brennt

Er brenne jeden Tag darauf, mit der Koalition an der Zukunft des Landes zu arbeiten, sagte Günther. «Schwarz-Grün hat bewiesen, dass es auch in krisenhaften Zeiten die Zukunft Schleswig-Holsteins gestaltet.» Trotz knapper finanzieller Mittel habe die Regierung bedeutende Fortschritte erzielt, insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Bildung, Klimaschutz und Energiesouveränität.

«Schleswig-Holstein kann mehr, als es sich manchmal zutraut», sagte Günther. Die norddeutsche Bescheidenheit ehre die Menschen. «Doch wir sollten unsere Fähigkeiten, unsere Ideen und unseren Mut nicht unterschätzen.» Auch mit wenig Geld könnten Weichen gestellt werden. «Bei uns entsteht die klimaneutrale Wirtschaftswelt von morgen.» Er sei optimistisch, viele energieintensive Unternehmen hier anzusiedeln.