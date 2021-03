Günther sieht auch in Maskenskandal Grund für Wahlschlappe

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht. Foto: Christian Charisius/dpa

Kiel (dpa) – Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sieht im Maskenskandal der CDU auch einen Grund für die Schlappen seiner Partei bei den Landtagswahlen vom Sonntag. «Die Ergebnisse für die CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind bitter», sagte der Landesvorsitzende der Nord-CDU. In beiden Ländern habe es für die Christdemokraten Gegenwind gegeben. «Insbesondere in den letzten Tagen hat uns der Maskenskandal erheblich geschadet.»

Laut Günther spielte der Amtsbonus die entscheidende Rolle. «Ich gratuliere Malu Dreyer und Winfried Kretschmann. Sie haben den klaren Auftrag, jetzt jeweils eine Regierung zu bilden», sagte er mit Blick auf Ministerpräsident Kretschmann (Grüne/Baden-Württemberg) und Ministerpräsidentin Dreyer (SPD/Rheinland-Pfalz).

Auffällig sei, dass in beiden Ländern CDU und SPD, die Parteien der in Berlin regierenden großen Koalition, Verluste erlitten hätten, während Grüne und FDP ihre Ergebnisse verbessern konnten. «Das muss auch ein Ansporn für die weitere Arbeit der Bundesregierung sein», sagte Günther.

