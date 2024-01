Günther zu Kopenhagen-Besuch gestartet

Kopenhagen (dpa) –

Mit einem Teil seines Kabinetts ist Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag zu einem Besuch ins Nachbarland Dänemark aufgebrochen. Am Mittwoch und Donnerstag will Günther in Kopenhagen Teile der dänischen Regierung treffen. Am Mittwoch ist ein Gespräch mit Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen geplant.

Begleitet wird Günther vom Chef der Staatskanzlei und Digitalisierungsminister Dirk Schrödter, Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack, Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen, Agrarminister Werner Schwarz (alle CDU) und Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Mit dabei sind auch SSW-Fraktionschef Lars Harms und der Dänemark-Bevollmächtigte des Landes, Johannes Callsen.

Die Schleswig-Holsteiner wollen in Dänemark Justizminister Peter Hummelgaard, Wirtschaftsministerin Stephanie Lose und Transportminister Thomas Danielsen treffen. Vor der Rückreise nach Kiel steht am Donnerstag auch ein Besuch des Bundes Deutscher Nordschleswiger, der deutschen Minderheit im Nachbarland, an. «Wir wollen diese enge Beziehung zu unserem Nachbarn weiter vertiefen», hatte Günther im Vorfeld der Reise erklärt.

Themen des Dänemark-Besuchs der Landesregierung sind vor allem die gemeinsamen Verkehrsprojekte wie der Bau des Ostseetunnels zwischen Dänemark und Fehmarn, der Grenzverkehr, die Energiewende und auch die Minderheiten.