Treffen des Hausstandes mit vier Personen an Weihnachten

Daniel Günther (CDU) spricht im Landtag. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – An den Weihnachtstagen sind in Schleswig-Holstein Treffen des eigenen Hausstandes mit bis zu vier Personen aus dem engen Familienkreis möglich. Schleswig-Holstein werde die Bund-Länder-Vereinbarung in diesem Bereich eins zu eins umsetzen, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Sonntag nach Beratungen der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Damit es bundesweit einheitlich geregelt sei, würden in Schleswig-Holstein aber die Kinder bis 14 Jahren dabei nicht mitgezählt. Es müsse möglichen sei, «Weihnachten zumindest im eingeschränkten Umfang feiern zu können».

