Günther: Perspektiven jetzt wichtig in der Krise

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Foto: Christian Charisius/dpa

Berlin/Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat die Notwendigkeit von Perspektiven in der Corona-Krise betont. «Das ist jetzt in diesen Zeiten für ganz, ganz viele Menschen unglaublich wichtig», sagte der CDU-Politiker am Montag dem ARD-«Mittagsmagazin». Im Hinblick auf mögliche Lockerungen von Schutzmaßnahmen müssten der Einzelhandel, die Kultur und Sport in Gruppen eine Rolle spielen.

«Und ich sage mal, aus unserer Perspektive auf jeden Fall auch das Thema Gastronomie», ergänzte Günther. «Und natürlich auch die Frage, was ist mit Übernachtungsmöglichkeiten, gerade hinsichtlich Ostern.» Dafür müssten bestimmte Inzidenzwerte erreicht werden. Bei diesen Werten geht es um die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwoch nächster Woche mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber beraten, unter welchen Voraussetzungen weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen möglich sein können.

