Günther offen für allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19

Sehestedt (dpa/lno) – Ein Frachtschiff ist am frühen Sonntagmorgen im Nord-Ostsee-Kanal in die Böschung gefahren. Zunächst habe das Schiff nach einem Maschinenausfall in Höhe Sehestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Grundberührung gehabt,... Mehr lesen