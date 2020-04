Günther: Lockerungen bei Gaststätten noch im Mai

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein soll es in der zweiten Mai-Hälfte noch vor Pfingsten erste Lockerungen für Tourismus und Gaststätten in der Corona-Krise geben. Entschieden sei noch nichts, aber es werde am 6. Mai bei der nächsten Bund-Länder-Konferenz «einen konkreten Perspektivplan» geben, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther am Donnerstag in Kiel nach einer dreistündigen Schalte der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU).

Es habe eine sehr breite Debatte zum Bereich Tourismus und Gastronomie gegeben. «Da will ich sehr deutlich sagen, dass ich mich in der Konferenz dafür eingesetzt habe, dass auch das Thema am kommenden Mittwoch wird und es dort auch einen konkreten Perspektivplan geben wird», sagte Günther. «Ich bin sehr froh darüber, dass wir das so auch in den Beschluss aufgenommen haben, dass wir definitiv am 6. Mai auch über Öffnungen im Bereich Tourismus und Gaststätten sprechen werden – und ich sage an dieser Stelle deutlich, dass wir in Schleswig-Holstein das auch machen werden», kündigte Günther an. Details nannte er nicht.

In Schleswig-Holstein ist der Tourismus seit Mitte März praktisch auf Null runtergefahren. Ab 4. Mai sollen Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper wieder kommen dürfen, hatte die Landesregierung am Vortag bereits angekündigt.

Spielplätze können im nördlichsten Bundesland bereits ab Montag öffnen – müssen es aber nicht. Für Öffnungen müssen die Kommunen aber Zugangs- und Hygienekonzepte vorlegen. Am Dienstag hatte die Jamaika-Koalition noch angekündigt, dass Spielplätze ab dem 11. Mai wieder öffnen könnten.

Schulen, Kitas und Sportstätten sollen laut Günther im Fokus der Konferenz am 6. Mai stehen. Man wolle «einen großen familienpolitischen Schritt machen», sagte Günther. Insgesamt könne Schleswig-Holstein nach der Bund-Länder-Konferenz vom Donnerstag seine am Vortag bereits getroffenen Beschlüsse 1:1 umsetzen.