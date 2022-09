Günther: Keine Änderungen bei Coronaverordnung

Kiel (dpa/lno) –

In Schleswig-Holstein soll es keine Veränderung an der bestehenden Coronaverordnung geben. Sie werde ab dem 14. September verlängert, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Montag. «Die Regeln bleiben, wie sie im Moment sind. Die Lage ist im Moment absolut beherrscht.» Es sei von Seiten der Landesregierung aus nicht zu befürchten, dass es im Herbst zu weitergehenden Einschränkungen komme. Man sei aber auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes in der Lage zu reagieren, sollte sich die Situation verschärfen. Dann wären verschärfte Maskenpflichten und gegebenenfalls auch weitere Testverpflichtungen denkbar, sagte Günther. «Ich sage das nur, damit alle wissen, dass wir vorbereitet sind.»