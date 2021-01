Günther: Kein Unterricht in Schulen im Januar

Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Wegen weiter hoher Corona-Infektionszahlen will die Landesregierung den Lockdown an Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bis Ende Januar verlängern. «Das heißt: Präsenzunterricht wird in den Schulen auch bis Ende Januar nicht stattfinden können», sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstagabend. Das gelte für alle schulischen Bereiche. Es werde weiter lediglich eine Notbetreuung geben.

Möglichkeiten für Unterricht in den Schulen soll es im Norden vorerst nur für Abschlussklassen geben. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) werde am Mittwoch im Detail über das Schulkonzept berichten, sagte Günther. Sie informiere dann auch darüber, was diese Regeln konkret für die Kitas bedeuten. Aktuell gilt für diese ein Betretungsverbot.