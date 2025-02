Günther kann sich dritte Amtszeit vorstellen

Hamburg (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther kann sich eine dritte Amtszeit vorstellen. «Es will wohlüberlegt sein, wenn man ein drittes Mal antritt. Aber es spricht schon manches dafür, dass ich das noch mal tue», sagte der CDU-Politiker bei der Veranstaltung «Was geht…N Klub fragt nach» im Hamburger Opernloft vor rund 230 Gästen. Günther ist bereits seit 2017 Ministerpräsident des nördlichsten Bundeslandes. Die nächste Landtagswahl steht dort 2027 an.

Berlin reize ihn hingegen gar nicht, erst recht nicht in irgendein Ministerium zu gehen. Da sei er lieber Chef in einer Landesregierung, sagte Günther. «Das ist schon etwas Schönes und das würde ich nicht dafür aufgeben, um irgendwie in Berlin unter welchem Kanzler auch immer in irgendeinem Ministerium Verantwortung zu tragen.»

Unerträglich sei für ihn auch, dass in Berlin ständig Interna durchgestoßen würden. Das gebe es bei ihm in der schwarz-grünen Koalition in Kiel nicht. Für ihn sei es selbstverständlich, dass Dinge auch hinter verschlossenen Türen geklärt werden müssten, um zu Ergebnissen zu kommen. Es müsse einfach Räume geben, in denen Gedanken besprochen werden könnten, ohne dass es gleich in der Öffentlichkeit lande. «Politik muss total transparent sein und jedes Gespräch muss öffentlich sein und alle Akten müssen für jeden Bürger frei verfügbar sein? Für’n Arsch ist das», sagte Günther.