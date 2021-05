Günther: Hotelöffnung für Geimpfte und Getestete regeln

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) spricht bei einer Landtagssitzung. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Kiel/Berlin (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) fordert eine schnelle Regelung für Hotelöffnungen in Deutschland. Beherbergungsbetriebe seien keine Treiber der Corona-Pandemie, sagte Günther dem «Tagesspiegel» (Sonntag). Mit Blick auf die vom Bund geplante Verordnung zu mehr Freiheiten für Geimpfte sagte Günther, dass Familien künftig mit einer Mischung aus Impfnachweis der Eltern und Testnachweis älterer Kinder zum Beispiel Urlaub in Hotels an der Nordsee machen könnten.

© dpa-infocom, dpa:210501-99-427127/2