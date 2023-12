Günther hofft auf Bundesliga-Aufstieg von Holstein Kiel

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) traut Holstein Kiel den Sprung in die Bundesliga zu. «Also ich bin da wirklich im Moment sehr optimistisch», sagte der Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Er gehe selbst auch ins Stadion. «Zuletzt, als Holstein Kiel den HSV mit 4:2 besiegt hat.» Wenn er Zeit habe, fiebere er andernfalls am Fernseher mit dem Verein mit. Es sei eine besondere Zeit für Schleswig-Holstein, einen so weit oben spielenden Zweitligisten zu haben, sagte Günther. «Ich drücke denen auf jeden Fall alle Daumen, im nächsten Jahr erstklassig zu werden.»

Die Kieler Störche hatten am letzten Hinrundenspieltag am Samstag Hannover 96 daheim 3:0 (3:0) besiegt. Weil der FC St. Pauli am Sonntag nur 1:1 gegen Wehen Wiesbaden spielte, wurden die Kieler mit zwei Punkten Vorsprung auf die Hamburger Herbstmeister der 2. Bundesliga.