Verschärfter Corona-Lockdown auch im Norden bis Ende Januar

Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Der Corona-Lockdown mit strengen Kontaktlimits, geschlossenen Läden, Gaststätten und Freizeiteinrichtungen wird auch in Schleswig-Holstein bis zum 31. Januar verlängert – und zum Teil verschärft. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther am Dienstagabend nach einer Konferenz der Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel an. Es sei angesichts der hohen Infektionszahlen notwendig, in einigen Punkten nachzuschärfen, um ab Februar erste Lockerungen ansteuern zu können.

Künftig sind private Zusammenkünfte eines Haushalts nur noch mit maximal einer weiteren Person gestattet. «Ich weiß, dass das hart ist», sagte Günther. Aber die Infektionszahlen seien auch im Norden noch erschreckend hoch. «Wir brauchen eine weitere Beschränkung der Kontakte.» Es sei nicht verantwortbar, sich von einem Lockdown in den nächsten zu hangeln. «Wir müssen jetzt diesen harten Schnitt machen, um dann wieder klare Perspektiven aufzuzeigen.»

Auch der Lockdown an Schulen und Kitas wird bis Ende Januar verlängert. Sie sollen weitestgehend geschlossen bleiben oder nur eingeschränkten Betrieb anbieten. «Das heißt: Präsenzunterricht wird in den Schulen auch bis Ende Januar nicht stattfinden können», sagte Günther. Das gelte für alle schulischen Bereiche. Es werde weiter lediglich eine Notbetreuung geben. Möglichkeiten für Präsenzunterricht sind vorerst nur für Abschlussklassen vorgesehen.

Möglichkeiten für Präsenzunterricht soll es im Norden vorerst nur für Abschlussklassen geben. Günther hatte noch am Vortag Hoffnungen auf eine frühere Öffnung von Schulen und Kitas genährt.

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner sollen die Länder lokale Maßnahmen ergreifen, um den Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort zu begrenzen, sofern kein triftiger Grund dagegen vorliegt. Touristische Tagesausflüge stellen explizit keinen solchen Grund dar. Ein Grund sei auf jeden Fall, seinem Beruf nachzugehen, betonte Günther. Über weiteres müsse noch genauer beraten werden. Zur Frage von Kontrollen sagte Günther: «Das Ganze lebt davon, dass viele Menschen das aus eigener Überzeugung machen». Günther bekräftigte seine Bitte, sich an die Regeln zu halten. Mit Wohnort ist laut Merkel nicht die genaue Adresse etwa in einer Großstadt wie Berlin gemeint. Günther sagte, hier müsse noch genauer formuliert werden.

Von diesem Punkt ist Schleswig-Holstein derzeit nicht betroffen, da kein Kreis die Inzidenz von 200 Neuinfektionen erreicht. Ziel der Schutzmaßnahmen ist es, Kontakte zwischen Menschen und damit Ansteckungen mit dem Coronavirus zu vermeiden.

In Schleswig-Holstein sind bis Dienstagabend 549 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Menschen, die seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Corona gestorben sind, hat fast die Marke 500 erreicht: Von Montag auf Dienstag wurden 22 neue Todesfälle gemeldet, damit gibt es bisher insgesamt 497 Corona-Tote, wie aus den Daten des Gesundheitsministeriums weiter hervorgeht (Datenstand: 5.1.2021, 20.12 Uhr).

«Die Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar ist folgerichtig», sagte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner. «Ob die neuen Kontaktbeschränkungen eine Wirkung zeigen, müssen wir abwarten.» Die Eltern bräuchten eine klare und verlässliche Regelung, wie es mit der Kinder- und Schulkindbetreuung weitergeht.

Die AfD im Landtag kritisierte die Verlängerung des Lockdowns scharf.