Günther gratuliert Özdemir zum Wahlerfolg im Südwesten

Manuel Hagel (CDU) kann in Baden-Württemberg nach Ansicht von Schleswig-Holsteins CDU-Landeschef Günther selbstbewusst in Gespräche mit den Grünen zur Bildung einer Landesregierung gehen. (Archivbild) Kay Nietfeld/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Der schleswig-holsteinische CDU-Landeschef, Ministerpräsident Daniel Günther, hat Cem Özdemir zu seinem Erfolg bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg gratuliert. Er wünsche ihm eine glückliche Hand bei den anstehenden Gesprächen zur Bildung einer Regierung. Und: «In diese Gespräche können die CDU und Manuel Hagel selbstbewusst gehen.» Özdemirs Grüne lagen am Abend laut Hochrechnungen knapp vor der CDU.

Kämpfer: SPD-Ergebnis ernüchternd

Auch die Landesvorsitzenden von SPD, Ulf Kämpfer, und Grünen, Gazi Freitag, gratulierten Özdemir und den Grünen zur Aufholjagd im Südwesten.

Mit Blick auf das Abschneiden seiner Partei sagte Kämpfer, «das Ergebnis der SPD ist ernüchternd, aber angesichts der Zuspitzung der Machtfrage zwischen Grünen und CDU nicht völlig überraschend». Hochrechnungen zufolge lag die SPD am Abend nur knapp über der Fünf-Prozent-Hürde.

Zudem hob der Herausforderer von Günther bei der Landtagswahl 2027 hervor: «Mit einem starken Wahlkampf und mit einem engagierten Spitzenkandidaten kann eine Partei die Umfragen in wenigen Wochen drehen und am Ende die Nase vorn haben.»

Auch Freitag betonte, 14 Prozent Rückstand sei die Ausgangslage gewesen und eine Aufholjagd sei möglich. «Das gibt uns Rückenwind für unsere Landtagswahl im nächsten Jahr in Schleswig-Holstein.»