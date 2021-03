Günther gratuliert Holstein Kiel zu Halbfinal-Einzug

Kieler Spieler feiern nach dem Spiel gegen Essen den Sieg. Foto: Martin Meissner/AP POOL/dpa

Kiel (dpa) – Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel zum Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals gratuliert. «Heute hat die Kieler Mannschaft wahrlich sportlich Historisches erreicht», sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend. Die Kieler stehen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der Runde der besten Vier. Der Zweitliga-Zweite gewann am Mittwochabend sein Viertelfinalspiel mit 3:0 (2:0) bei Rot-Weiss Essen aus der Regionalliga.

«Einmal mehr haben die Störche eindrucksvoll gezeigt, was man mit Mut und Willen erreichen kann», sagte Günther. Zu dieser herausragenden Leistung gratuliere er den Störchen, dem Trainer Ole Werner und allen an diesem Erfolg Beteiligten ganz herzlich. «Schleswig-Holstein ist stolz auf diese Mannschaft.»

