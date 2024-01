Günther gratuliert Dänemarks neuem König Frederik X.

Kiel (dpa) –

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat Dänemarks neuem König Frederik X. gratuliert. Gleichzeitig würdigte Günther die Verdienste der langjährigen Monarchin Margrethe II. «Der heutige Tag ist auch für Schleswig-Holstein ein besonderer», teilte der Regierungschef am Sonntag mit. 52 Jahre lang habe Margrethe II. den dänischen Thron innegehabt, «und vom ersten Tag an hat sie sich um die Beziehung Dänemarks und Deutschlands verdient gemacht».

Die nun abgedankte Königin habe viel für die Aussöhnung und später die enge Verbindung beider Länder getan. «Gerade die Grenzregion mit Schleswig-Holstein lag ihr dabei besonders am Herzen. Unser Land wird ihr dafür immer eng verbunden sein», betonte Günther.

Margrethe II. habe in den über fünf Jahrzehnten ihrer Regentschaft die Menschen stets mit ihrer durchweg optimistischen und fröhlichen Art, ihrem Humor und ihrem großen Herzen begeistert. Er selbst werde die vielen herzlichen Begegnungen mit ihr in Erinnerung behalten, so Günther. Der enge Kontakt zwischen der schleswig-holsteinischen Landesregierung und Dänemark werde ganz sicher bestehen bleiben, betonte der CDU-Politiker. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen König, den er bereits persönlich kenne. «Frederik X. und Königin Mary wünsche ich für die neue und so verantwortungsvolle Aufgabe alles erdenklich Gute.»